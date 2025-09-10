LINEA

Linea est la couche 2 (Layer-2) conçue dès les premiers principes pour renforcer Ethereum et l’ensemble de l’économie ETH. Chaque aspect de sa conception — des mécanismes productifs de combustion d’ETH et de rendement natif efficace en capital, jusqu’à sa technologie ZK équivalente à Ethereum — amplifie la valeur et l’utilité du réseau principal Ethereum. Tout cela est soutenu par le plus grand fonds d’écosystème du secteur, géré par les constructeurs Ethereum les plus fiables. Avec une infrastructure de niveau institutionnel et une intégration approfondie dans la DeFi, Linea est la meilleure chaîne pour le capital ETH, où chaque transaction et chaque bloc renforcent Ethereum.

Nom de la cryptomonnaieLINEA

ClassementNo.267

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation15,482,147,850

Offre maximale72,009,990,000

Offre totale72,009,990,000

Taux de circulation0.215%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04657278430753583,2025-09-10

Prix le plus bas0.005926820554907513,2025-12-18

Blockchain publiqueLINEA

