LIVE

SecondLive est la première plateforme au monde de modélisation de mondes auto-évolutive et propulsée par l'IA, combinant des agents IA, des outils AIGC et une économie à double token pour permettre aux utilisateurs, marques et développeurs de créer des espaces immersifs, des avatars et des scénarios interactifs sur plusieurs chaînes (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). Avec des outils phares tels que Gobetti (éditeur de NFT portables), Calzone (générateur 3D à partir de texte) et des agents IA intelligents, tout le monde peut construire et faire évoluer des mondes numériques dynamiques.

Nom de la cryptomonnaieLIVE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionSecondLive est la première plateforme au monde de modélisation de mondes auto-évolutive et propulsée par l'IA, combinant des agents IA, des outils AIGC et une économie à double token pour permettre aux utilisateurs, marques et développeurs de créer des espaces immersifs, des avatars et des scénarios interactifs sur plusieurs chaînes (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). Avec des outils phares tels que Gobetti (éditeur de NFT portables), Calzone (générateur 3D à partir de texte) et des agents IA intelligents, tout le monde peut construire et faire évoluer des mondes numériques dynamiques.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.