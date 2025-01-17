LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Nom de la cryptomonnaieLKI

ClassementNo.2525

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation428,234,948.5

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4282%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.036466368338449004,2025-01-17

Prix le plus bas0.000534775179833559,2025-12-18

Blockchain publiqueBSC

