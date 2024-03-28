LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Nom de la cryptomonnaieLNDX

ClassementNo.2572

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.59%

Offre en circulation14,176,999.235686

Offre maximale80,000,000

Offre totale70,090,081.157423

Taux de circulation0.1772%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.575063582944541,2024-03-28

Prix le plus bas0.02355973479861304,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

