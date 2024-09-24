LOGX

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

Nom de la cryptomonnaieLOGX

ClassementNo.2054

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation581 110 000

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.5811%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.22448504758967733,2024-09-24

Prix le plus bas0.001816888250009798,2026-01-09

Blockchain publiqueARB

