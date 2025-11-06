LONG

Le produit principal de Belong, CheckIn, fonctionne comme un réseau d’affiliation basé sur la performance, où les établissements se connectent avec les visiteurs grâce à des recommandations communautaires vérifiées. La plateforme utilise un système de vérification multiple combinant codes QR, technologie NFC et géolocalisation pour confirmer la présence physique dans les lieux. Les contrats intelligents calculent et distribuent automatiquement les récompenses dès qu’un visiteur recommandé effectue un achat, garantissant que les établissements ne rémunèrent les promoteurs que pour les visites vérifiées générant des revenus.

Nom de la cryptomonnaieLONG

ClassementNo.2719

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.90%

Offre en circulation70,966,666

Offre maximale750,000,000

Offre totale750,000,000

Taux de circulation0.0946%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.16054124197194466,2025-11-06

Prix le plus bas0.002353255461294387,2025-12-11

Blockchain publiqueBSC

