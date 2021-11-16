LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Nom de la cryptomonnaieLQTY

ClassementNo.516

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.98%

Offre en circulation95,541,257.26480617

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0.9554%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique62.974752516289335,2021-11-16

Prix le plus bas0.2535672997167928,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

