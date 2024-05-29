LRT

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Nom de la cryptomonnaieLRT

ClassementNo.2857

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation4,076,470,348.9071937

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.4076%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.010151517457309467,2024-05-29

Prix le plus bas0.00002117160471387,2025-04-05

Blockchain publiqueMATIC

