LUCK

Luckify décentralise l'aléatoire dans le gaming grâce à un moteur de hasard vérifiable (VRF). Le token LUCK gouverne le système, alimente le moteur de hasard et aligne les incitations dans les jeux de type casino, les systèmes de loot et les NFTs. Luckify constitue une infrastructure décentralisée de génération d'aléatoire, conçue pour alimenter un gaming provablement équitable et des applications blockchain. Elle s'adresse aux utilisateurs recherchant transparence, absence de tiers de confiance et intégrité on-chain.

Nom de la cryptomonnaieLUCK

ClassementNo.8388

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,317.224016

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.42965712613217444,2025-09-21

Prix le plus bas0.005771734721385638,2025-12-20

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLuckify décentralise l'aléatoire dans le gaming grâce à un moteur de hasard vérifiable (VRF). Le token LUCK gouverne le système, alimente le moteur de hasard et aligne les incitations dans les jeux de type casino, les systèmes de loot et les NFTs. Luckify constitue une infrastructure décentralisée de génération d'aléatoire, conçue pour alimenter un gaming provablement équitable et des applications blockchain. Elle s'adresse aux utilisateurs recherchant transparence, absence de tiers de confiance et intégrité on-chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.