LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Nom de la cryptomonnaieLUMIA

ClassementNo.796

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.67%

Offre en circulation138,496,021.73127738

Offre maximale238,888,888

Offre totale238,888,888

Taux de circulation0.5797%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.59516770698109,2024-12-04

Prix le plus bas0.05452926312867417,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionLumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.