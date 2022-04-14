LUNAM

AdLunam est une plateforme complète de levée de fonds Web3 qui optimise les airdrops et les IDO grâce à l’intégration d’analyses d’engagement à 360° dans ses mécanismes d’allocation. Au cœur du système se trouve le protocole propriétaire Proof of Attention™ (PoA), qui évalue le comportement des utilisateurs sur les plateformes sociales et on-chain afin de créer des profils de réputation d’investisseurs dynamiques. Ces données alimentent l’ensemble de la suite de produits d’AdLunam — SocialFi, ventes de tokens et DEX — chacun renforçant les autres dans un véritable cercle vertueux : l’engagement devient donnée, la donnée devient réputation, et la réputation génère accès et capital.

Nom de la cryptomonnaieLUNAM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

IntroductionAdLunam est une plateforme complète de levée de fonds Web3 qui optimise les airdrops et les IDO grâce à l’intégration d’analyses d’engagement à 360° dans ses mécanismes d’allocation. Au cœur du système se trouve le protocole propriétaire Proof of Attention™ (PoA), qui évalue le comportement des utilisateurs sur les plateformes sociales et on-chain afin de créer des profils de réputation d’investisseurs dynamiques. Ces données alimentent l’ensemble de la suite de produits d’AdLunam — SocialFi, ventes de tokens et DEX — chacun renforçant les autres dans un véritable cercle vertueux : l’engagement devient donnée, la donnée devient réputation, et la réputation génère accès et capital.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ADLUNAM INC
