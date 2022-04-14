LUNARBITS

Lunarbits ont été lancés à bord de la fusée SpaceX Falcon 9 dans le cadre d'une charge utile privée (mission Lunaprise) organisée par les fondateurs de Lunarbits chez Space Blue. Leurs « jumeaux » sont désormais inscrits en tant que tokens Bitcoin Ordinal Runes, servant de récompenses pour l'écosystème artistique de Space Blue. Cet écosystème inclut des artistes tels que Justin Timberlake, des stars de la K-pop, Taylor Swift, des athlètes professionnels, ainsi que 222 projets de contenus atteignant une base de fans de plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde. L'ensemble de leurs objets de collection et œuvres musicales est désormais archivé dans le premier musée sur la Lune et sera monétisé auprès des collectionneurs et fans à l'échelle mondiale.

Nom de la cryptomonnaieLUNARBITS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale222,222,222

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBTCRUNES

Secteur

Réseaux sociaux

