MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Nom de la cryptomonnaieMAIV

ClassementNo.1708

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,616,036,268.7121267

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale7,000,000,000

Taux de circulation0.1616%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.006005278091856132,2025-12-03

Prix le plus bas0.000157448218301527,2025-05-11

Blockchain publiqueETH

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Secteur

Réseaux sociaux

