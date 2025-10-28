MARS4

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Nom de la cryptomonnaieMARS4

ClassementNo.1800

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,01%

Offre en circulation2 483 082 772

Offre maximale4 000 000 000

Offre totale4 000 000 000

Taux de circulation0.6207%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique39.70381443492789,2025-10-28

Prix le plus bas0.000045727207216129,2025-11-13

Blockchain publiqueETH

