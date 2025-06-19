MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Nom de la cryptomonnaieMAT

ClassementNo.1823

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11,53%

Offre en circulation11 983 776,35912742

Offre maximale100 000 000

Offre totale50 969 021,24105511

Taux de circulation0.1198%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.672668572600626,2025-06-19

Prix le plus bas0.12255635317203124,2026-01-02

Blockchain publiqueBSC

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain's 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Secteur

Réseaux sociaux

