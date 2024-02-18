MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Nom de la cryptomonnaieMAVIA

ClassementNo.920

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.29%

Offre en circulation224,634,179

Offre maximale256,989,887.032251

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.874%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique10.70544724630311,2024-02-18

Prix le plus bas0.04613430750994837,2025-12-01

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

