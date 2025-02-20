MA

La première couche d'intelligence de marché, offrant des analyses de pointe conçues pour donner aux utilisateurs et aux investisseurs un avantage concurrentiel sur les marchés de cryptomonnaies en constante évolution.

Nom de la cryptomonnaieMA

ClassementNo.2975

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation376,331,944

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.7526%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.021939135615429286,2025-02-20

Prix le plus bas0.000303470504502085,2026-01-01

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLa première couche d'intelligence de marché, offrant des analyses de pointe conçues pour donner aux utilisateurs et aux investisseurs un avantage concurrentiel sur les marchés de cryptomonnaies en constante évolution.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.