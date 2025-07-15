MBG

MultiBank Group, fondé en Californie en 2005, est aujourd'hui l'un des plus grands établissements de produits dérivés financiers en ligne au monde, reconnu pour sa forte régulation. Basé à Dubaï, le groupe dispose de plus de 25 bureaux à l'international et sert plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays. Grâce à une conformité réglementaire rigoureuse, une technologie de pointe et un engagement envers l'intégrité financière, MultiBank Group offre une expérience de trading sécurisée et fluide à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le groupe façonne l'avenir de la finance en menant l'un des projets de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) les plus ambitieux du secteur, autour de son tout premier token utilitaire : le $MBG.

Nom de la cryptomonnaieMBG

ClassementNo.375

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7,84%

Offre en circulation130 420 348,91249491

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale995 140 000

Taux de circulation0.1304%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.7467194325400413,2025-07-23

Prix le plus bas0.3528373310674298,2025-07-15

Blockchain publiqueETH

IntroductionMultiBank Group, fondé en Californie en 2005, est aujourd'hui l'un des plus grands établissements de produits dérivés financiers en ligne au monde, reconnu pour sa forte régulation. Basé à Dubaï, le groupe dispose de plus de 25 bureaux à l'international et sert plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays. Grâce à une conformité réglementaire rigoureuse, une technologie de pointe et un engagement envers l'intégrité financière, MultiBank Group offre une expérience de trading sécurisée et fluide à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le groupe façonne l'avenir de la finance en menant l'un des projets de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) les plus ambitieux du secteur, autour de son tout premier token utilitaire : le $MBG.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.