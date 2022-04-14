MBOOM

En construisant le MelosBoom Data Lifecycle Network (MDLN) et le système DeIOE + AI PIN, MelosBoom vise à permettre la gestion autonome, le partage de données et la création de valeur entre les appareils, transformant chaque dispositif IoT en une partie d’un réseau décentralisé afin de bâtir un monde réellement interconnecté grâce au protocole DeIOE (Decentralized Internet of Everything).

Nom de la cryptomonnaieMBOOM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

