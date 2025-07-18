MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Nom de la cryptomonnaieMBP

ClassementNo.2394

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.28%

Offre en circulation15,994,914

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation0.0799%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.10762953707148361,2025-07-18

Prix le plus bas0.020966188575641635,2025-12-31

Blockchain publiqueBSC

