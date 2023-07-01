MCN

MCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

Nom de la cryptomonnaieMCN

ClassementNo.1987

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.48%

Offre en circulation12,000,000

Offre maximale12,000,000

Offre totale12,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission2023-07-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.1 USDT

Sommet historique9.457790290498655,2024-12-29

Prix le plus bas0.0515065736480156,2025-11-21

Blockchain publiqueBSC

IntroductionMCN (Multi-Community Network) is an innovative GameFi platform that revolutionizes the way players interact with gaming entertainment and earn from it. Built on blockchain and communitydriven, MCN combines the benefits of DeFi, NFT, and financial mechanisms with immersive gaming Systems.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.