MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

Nom de la cryptomonnaieMCOIN

ClassementNo.953

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.17%

Offre en circulation177,000,000

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.354%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique40.36127143566686,2023-02-23

Prix le plus bas0.000084571521226012,2023-02-23

Blockchain publiqueMCOIN

Secteur

Réseaux sociaux

