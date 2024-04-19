MERL

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Nom de la cryptomonnaieMERL

ClassementNo.146

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.79%

Offre en circulation1,088,486,883

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation0.5183%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.54701444602571,2024-04-19

Prix le plus bas0.07122948634211385,2025-04-16

Blockchain publiqueMERLIN

Secteur

Réseaux sociaux

