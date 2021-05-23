METIS

Metis : un écosystème multi-réseaux redéfinissant l’infrastructure décentralisée. Metis est plus qu’une Couche 2 (Layer 2) — c’est un écosystème multi-réseaux propulsé par le révolutionnaire MetisSDK. Metis construit l’avenir de l’infrastructure décentralisée avec une architecture à double réseau : Andromeda pour des dApps sécurisées et polyvalentes, et Hyperion pour une exécution haute performance optimisée par l’IA. Ces deux chaînes interopèrent parfaitement, permettant aux développeurs de déployer des applications Web3 évolutives, efficaces et intelligentes dans des secteurs comme la DeFi, le gaming, le DEPIN et l’IA.

Nom de la cryptomonnaieMETIS

ClassementNo.528

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)83.05%

Offre en circulation7,299,234.342

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.7299%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique322.9957981463216,2022-01-16

Prix le plus bas3.29299133,2021-05-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

METIS/USDT
Metis
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (METIS)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
