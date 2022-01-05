MEX

xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

Nom de la cryptomonnaieMEX

ClassementNo.4511

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale4,126,255,126,635.001

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000626302576434263,2022-01-05

Prix le plus bas0.000000809059468432,2026-01-01

Blockchain publiqueEGLD

