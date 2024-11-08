MEY

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Nom de la cryptomonnaieMEY

ClassementNo.559

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation284,309,283.03

Offre maximale2,300,000,000

Offre totale2,300,000,000

Taux de circulation0.1236%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.4906243303518219,2024-12-12

Prix le plus bas0.02039484590784851,2024-11-08

Blockchain publiqueBASE

IntroductionMey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.