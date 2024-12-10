ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Nom de la cryptomonnaieME

ClassementNo.296

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.72%

Offre en circulation417,532,967.221508

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,993,710.443816

Taux de circulation0.4175%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.238140041584465,2024-12-10

Prix le plus bas0.19487835792851455,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

IntroductionTotal Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.