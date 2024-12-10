ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Nom de la cryptomonnaieME

ClassementNo.296

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.72%

Offre en circulation417,532,967.221508

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,993,710.443816

Taux de circulation0.4175%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique13.238140041584465,2024-12-10

Prix le plus bas0.19487835792851455,2025-12-31

Blockchain publiqueSOL

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
ME/USDT
ME
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (ME)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
