MemeMarket est le premier marché de prédiction on-chain alimenté par l’IA dédié aux meme coins sur Solana. Il combine la viralité de Pump.fun avec la profondeur de marché de Polymarket, le tout renforcé par un système de tarification vérifié par oracle, un moteur de liquidité révolutionnaire alimenté par le $MFUN, et des outils plus intelligents et plus efficaces en capital — conçus pour accueillir les 100 millions prochains utilisateurs particuliers. La plateforme transforme la spéculation chaotique autour des meme coins en trading structuré et générateur de rendement, offrant aux traders de nouvelles opportunités à fort retour sur investissement (ROI) alignées sur les flux réels du marché, tout en éliminant les risques de contrôle centralisé et de manipulation.

Nom de la cryptomonnaieMFUN

ClassementNo.8690

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03535644078933942,2025-11-05

Prix le plus bas0.000015389648512728,2025-12-30

Blockchain publiqueSOL

