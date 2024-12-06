MG8

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Nom de la cryptomonnaieMG8

ClassementNo.4874

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07195836094905811,2024-12-06

Prix le plus bas0.000033408892866715,2026-01-07

Blockchain publiqueBSC

IntroductionStep into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
MG8/USDT
Megalink
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MG8)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
MG8/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MG8)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...