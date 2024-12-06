MG8

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Nom de la cryptomonnaieMG8

ClassementNo.4874

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07195836094905811,2024-12-06

Prix le plus bas0.000033408892866715,2026-01-07

Blockchain publiqueBSC

IntroductionStep into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.