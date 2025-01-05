MICRO

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Nom de la cryptomonnaieMICRO

ClassementNo.2953

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation749,486,183

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7494%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.055855382276555225,2025-01-05

Prix le plus bas0.000164977224472432,2025-11-23

Blockchain publiqueETH

