MINA

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Nom de la cryptomonnaieMINA

ClassementNo.260

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.67%

Offre en circulation1,269,348,469.8400393

Offre maximale∞

Offre totale1,269,348,469.8400393

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.91409787,2021-06-01

Prix le plus bas0.04264794165716483,2025-10-10

Blockchain publiqueMINA

Secteur

Réseaux sociaux

