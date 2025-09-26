MIRA

Mira est le réseau de vérification décentralisé qui rend les résultats de l'IA fiables. En transformant le contenu généré par l'IA en affirmations vérifiables et en utilisant un consensus blockchain entre plusieurs modèles d'IA, Mira élimine le besoin de vérification humaine.

Nom de la cryptomonnaieMIRA

ClassementNo.585

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.91%

Offre en circulation223,913,466

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2239%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.6137017692109104,2025-09-26

Prix le plus bas0.11252591339860075,2025-12-18

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

