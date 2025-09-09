MIRROR

L’extension officielle on-chain de l’univers Black Mirror, transformant la franchise télévisée emblématique en un écosystème de divertissement interactif, possédé, façonné et animé par sa communauté.

Nom de la cryptomonnaieMIRROR

ClassementNo.2902

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.73%

Offre en circulation95,976,750

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.0959%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08619121021102388,2025-09-09

Prix le plus bas0.001519109429176453,2025-12-23

Blockchain publiqueBASE

IntroductionL’extension officielle on-chain de l’univers Black Mirror, transformant la franchise télévisée emblématique en un écosystème de divertissement interactif, possédé, façonné et animé par sa communauté.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.