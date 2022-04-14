MITO

Mitosis est un protocole DeFi qui transforme des positions de liquidité illiquides en blocs de construction programmables et composables, en convertissant les dépôts des utilisateurs en Vanilla Assets sur la Mitosis Chain. Ces actifs peuvent ensuite être engagés dans des opportunités génératrices de rendement via Matrix (campagnes sélectionnées) ou EOL (allocation collective guidée par la gouvernance). Le protocole résout les problèmes d'inefficience de liquidité de la DeFi en agrégeant les dépôts individuels pour offrir un pouvoir de négociation collectif, donnant ainsi accès à des rendements premium auparavant réservés aux grands participants. Parallèlement, il permet aux tokens de position (miAssets/maAssets) d'être tradés, utilisés comme collatéral ou combinés pour créer des instruments financiers sophistiqués. Grâce à son système à trois tokens (MITO, gMITO, LMITO) et à ses mécanismes de gouvernance, Mitosis instaure un alignement durable des incitations, démocratise l'accès à des rendements supérieurs et ouvre la voie à des capacités d'ingénierie financière avancées, jusqu'ici inédites dans la finance décentralisée.

Nom de la cryptomonnaieMITO

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation196,273,082

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1962%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

