MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Nom de la cryptomonnaieMLN

ClassementNo.878

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)130.85%

Offre en circulation2,987,724.41697069

Offre maximale∞

Offre totale2,988,344.03264261

Taux de circulation%

Date d'émission2020-07-03 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique270.0450134277344,2018-01-04

Prix le plus bas1.79671464105,2020-03-13

Blockchain publiqueETH

