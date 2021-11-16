MLT

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

Nom de la cryptomonnaieMLT

ClassementNo.1629

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation124,423,460.93

Offre maximale0

Offre totale200,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.0796724468337888,2021-11-16

Prix le plus bas0.005568243264070605,2025-04-09

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

