The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate.

Nom de la cryptomonnaieMLXC

ClassementNo.4407

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale700,000,000,000

Offre totale650,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5147779503691295,2023-04-04

Prix le plus bas0.00000013969110984,2024-10-11

Blockchain publiqueMLXC

