MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

ClassementNo.1284

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.042695293829316555,2025-08-08

Prix le plus bas0.001090839978500265,2025-11-06

Blockchain publiqueETH

