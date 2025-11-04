MMT

Momentum est le système d’exploitation qui alimente la prochaine ère de la finance mondiale, où les actifs cryptographiques et les actifs du monde réel se négocient de manière fluide sur une seule et même plateforme.

Nom de la cryptomonnaieMMT

ClassementNo.440

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)8.52%

Offre en circulation204,095,424

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.204%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.163270628183712,2025-11-04

Prix le plus bas0.17772532977738906,2025-12-15

Blockchain publiqueSUI

IntroductionMomentum est le système d’exploitation qui alimente la prochaine ère de la finance mondiale, où les actifs cryptographiques et les actifs du monde réel se négocient de manière fluide sur une seule et même plateforme.

