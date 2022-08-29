MNDE

Marinade Finance (marinade.finance) est le principal protocole de staking non-custodial sur Solana, proposant à la fois des solutions de staking liquide et de staking natif. Avec plus de 2 milliards de dollars de TVL, Marinade aide les utilisateurs à maximiser leur rendement et à participer au DeFi de Solana avec mSOL, tout en soutenant la décentralisation à travers des centaines de validateurs.

Nom de la cryptomonnaieMNDE

ClassementNo.3763

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale0

Offre totale700,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6674570026607753,2023-12-08

Prix le plus bas0.028223705314342616,2022-08-29

Blockchain publiqueSOL

