MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieMNT

ClassementNo.33

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2,43%

Offre en circulation3 252 944 055,636841

Offre maximale6 219 316 795

Offre totale6 219 316 794,89

Taux de circulation0.523%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.8483211414609104,2025-10-09

Prix le plus bas0.3136311821650813,2023-10-18

Blockchain publiqueETH

IntroductionMantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.