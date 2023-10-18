MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieMNT

ClassementNo.33

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2,43%

Offre en circulation3 252 944 055,636841

Offre maximale6 219 316 795

Offre totale6 219 316 794,89

Taux de circulation0.523%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.8483211414609104,2025-10-09

Prix le plus bas0.3136311821650813,2023-10-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
MNT/USDC
Mantle
