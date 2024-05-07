MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Nom de la cryptomonnaieMODE

ClassementNo.2028

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation2,500,000,009

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.11766770346399462,2024-05-07

Prix le plus bas0.000378840149276835,2025-12-29

Blockchain publiqueMODE

