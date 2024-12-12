MONKY

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Nom de la cryptomonnaieMONKY

ClassementNo.1526

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation8,500,000,000,000

Offre maximale10,000,000,000,000

Offre totale8,500,000,000,000

Taux de circulation0.85%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000032813184752496,2024-12-12

Prix le plus bas0.000000356416376033,2025-12-18

Blockchain publiqueBSC

IntroductionWise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.