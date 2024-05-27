MONPRO

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Nom de la cryptomonnaieMONPRO

ClassementNo.1433

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation593,782,391.1773334

Offre maximale0

Offre totale999,517,431

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9595624143978051,2024-05-27

Prix le plus bas0.00653489860376627,2026-01-03

Blockchain publiqueETH

IntroductionMon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.