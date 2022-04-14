MON

Monad est une blockchain de couche 1 (L1) haute performance conçue pour dépasser les limites de scalabilité des réseaux existants — en particulier Ethereum — tout en maintenant une compatibilité totale avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Les développeurs peuvent migrer leurs smart contracts Ethereum existants sans modification et continuer à utiliser les outils familiers. Grâce à l'exécution parallèle optimiste et à son consensus personnalisé MonadBFT, Monad atteint un débit allant jusqu'à 10 000 TPS avec une finalité en moins d'une seconde. Sa base de données dédiée, MonadDB, permet un accès rapide à l'état et réduit les exigences matérielles, tandis que l'exécution asynchrone finalise l'ordre des transactions avant leur exécution afin d'améliorer l'efficacité et la scalabilité. Combiné à un réseau hautement optimisé offrant des frais de transaction quasi nuls, Monad fournit un environnement performant et économique pour déployer des applications décentralisées.

Nom de la cryptomonnaieMON

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale100,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueMONAD

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
MON/USDT
Monad
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MON)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
