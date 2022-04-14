MON

Monad est une blockchain de couche 1 (L1) haute performance conçue pour dépasser les limites de scalabilité des réseaux existants — en particulier Ethereum — tout en maintenant une compatibilité totale avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Les développeurs peuvent migrer leurs smart contracts Ethereum existants sans modification et continuer à utiliser les outils familiers. Grâce à l'exécution parallèle optimiste et à son consensus personnalisé MonadBFT, Monad atteint un débit allant jusqu'à 10 000 TPS avec une finalité en moins d'une seconde. Sa base de données dédiée, MonadDB, permet un accès rapide à l'état et réduit les exigences matérielles, tandis que l'exécution asynchrone finalise l'ordre des transactions avant leur exécution afin d'améliorer l'efficacité et la scalabilité. Combiné à un réseau hautement optimisé offrant des frais de transaction quasi nuls, Monad fournit un environnement performant et économique pour déployer des applications décentralisées.

