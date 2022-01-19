MOONED

MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience.

Nom de la cryptomonnaieMOONED

ClassementNo.6387

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique92.01253174997873,2022-01-19

Prix le plus bas0.001390343423938929,2026-01-07

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MOONED/USDT
MoonEdge
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MOONED)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
