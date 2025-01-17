MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Nom de la cryptomonnaieMORPHO

ClassementNo.97

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5,78%

Offre en circulation375.681.705,58827615

Offre maximale1.000.000.000

Offre totale999.999.999,8010328

Taux de circulation0.3756%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.172571665276972,2025-01-17

Prix le plus bas0.6364088038654228,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionMorpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.