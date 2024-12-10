MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Nom de la cryptomonnaieMOVE

ClassementNo.274

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.55%

Offre en circulation2,800,000,000

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.28%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.448985144751115,2024-12-10

Prix le plus bas0.03117906085043513,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

