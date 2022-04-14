MRLN

Project Merlin est un écosystème modulaire et décentralisé qui donne du pouvoir aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux communautés en combinant une infrastructure blockchain avec une gouvernance pilotée par une DAO. Construit autour de quatre plateformes principales — Crowdfunding, place de marché freelance GIG, engagement communautaire et lancement d’IDO — il offre un cadre Web3 complet couvrant la soumission d’idées, leur évaluation, le financement, la mise en œuvre et le développement des communautés.

Nom de la cryptomonnaieMRLN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale800,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueARB

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
MRLN/USDT
Project Merlin
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MRLN)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
