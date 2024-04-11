MSQ

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

Nom de la cryptomonnaieMSQ

ClassementNo.1172

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)7.21%

Offre en circulation5,990,103

Offre maximale25,916,431

Offre totale25,916,431

Taux de circulation0.2311%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique24.250265098224798,2025-05-26

Prix le plus bas0.16930807804791836,2024-04-11

Blockchain publiqueMATIC

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

MSQ/USDT
MSQUARE
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (MSQ)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
